Dans la perspective de réouverture des restaurants, salles de spectacles ou encore salles de sport, le gouvernement s’interroge sur les moyens à mettre en place pour mieux tracer et prévenir les éventuels cas contacts. Et la solution réside peut-être dans le système de QR codes à partir de l’ application TousAntiCovid .

Concrètement, l’utilisateur devra scanner un QR code avec l’application en entrant dans un établissement. Le système garde ensuite en mémoire son pseudonyme, le type d’activité, la superficie du lieu et l’heure de fréquentation. Si une personne présente au même endroit et en même temps s’avère positive à la Covid-19 , l’utilisateur sera alors alerté comme cas contact et se fera dépister.

La CNIL émet quelques réserves

Si la CNIL juge la fonctionnalité utile dans la lutte contre la Covid-19, elle émet toutefois quelques réserves et regrette d’avoir à rendre son avis dans l’urgence. Mis en ligne le 15 février, celui-ci recommande que le caractère obligatoire du QR code se limite aux établissements recevant du public présentant un risque élevé. Les lieux où le masque est souvent retiré sont notamment ciblés. Les utilisateurs doivent avoir le choix d’opter pour un dispositif non numérique, comme le cahier de rappel, plutôt que d’utiliser l’application. En outre, il ne devra pas non plus être obligatoire dans les lieux de culte, les lieux de réunions syndicales et autres établissements de ce type.

En matière de protection des données, la CNIL estime que la fonctionnalité apporte plusieurs garanties :

l’ absence de géolocalisation ou suivi des déplacements de l’utilisateur ;

ou suivi des déplacements de l’utilisateur ; le stockage des données de manière temporaire et sur un serveur distinct.

Pour définir les règles entourant cette fonctionnalité, qui n’a pas encore été développée, le gouvernement devrait tenir compte de ces recommandations. Par ailleurs, la CNIL a précisé qu'un nouvel avis serait rendu « lorsque les conditions de réouverture des ERP seraient connues (liste précise des ERP concernés, caractère facultatif ou obligatoire du dispositif d’enregistrements des visites pour les établissements et les personnes concernées, etc.) ».