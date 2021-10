À partir de mars 2022, 1 000 jeunes habitants de Haute-Garonne âgés de 18 à 24 ans devraient pouvoir bénéficier d’un revenu de base d’un montant maximum de 500 euros par mois . « La situation des jeunes de moins de 25 ans est plus que préoccupante », a rappelé Georges Méric, le président du conseil départemental de Haute-Garonne. « Nous voulons être le premier département à faire la démonstration qu’un revenu de base pour les jeunes est possible et souhaitable », a-t-il ajouté.

Car depuis 4 ans, le conseil départemental de Haute-Garonne réclame, avec 18 autres départements, la création d’un revenu de base destiné aux jeunes dont la situation financière s’est de plus en plus détériorée ces derniers mois en raison de la crise sanitaire.

Une aide de 500 euros maximum dégressive en fonction des revenus

Ce nouveau dispositif, qui devra être voté en décembre 2021 par le conseil départemental, est donc une nouvelle aide pour les jeunes. Toutefois, ce revenu de base d’un montant maximum de 500 euros par mois va, dans un premier temps, être expérimenté pendant 18 mois.

Pour en bénéficier, il suffira d’habiter en Haute-Garonne et d’être âgé de 18 à 24 ans. Cependant, ceux qui n’ont pas d’activité et qui ne sont plus scolarisés devront, en plus, justifier d’un engagement citoyen.

Ainsi, les 1 000 jeunes seront tirés au sort et formeront un panel représentatif de Haut-Garonnais (demandeurs d’emploi, jeunes actifs, etc.). Notons que cette aide sera dégressive en fonction de leurs revenus et des ressources des parents et qu’elle est cumulable avec d’autres dispositifs d’aides.

Parce que nous ne pouvons plus attendre d’un gouvernement qui se contente d’effets d’annonce, la Haute-Garonne veut être le premier département à démontrer qu’un revenu de base est possible et souhaitable. pic.twitter.com/Ynw6rfPQuF — Georges Méric (@GeorgesMeric) September 28, 2021

Selon le conseil départemental, le coût de ce dispositif est estimé au maximum à 9 millions d’euros. Et à la fin de l’expérimentation, il fera l’objet d’une évaluation pour connaître son impact sur le bien-être des jeunes participants, ou encore sur leur trajectoire de vie.

In fine, l’objectif du Département est de faire adopter une loi d’expérimentation nationale.