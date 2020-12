Si les problèmes de paiement de loyers ne sont pas apparus avec la crise sanitaire, ces difficultés de paiement se sont multipliées depuis. Entre les périodes de chômage partiel, les baisses d’activité, les faillites et les arrêts de travail, de nombreux ménages ne sont plus en mesure aujourd’hui de payer leur loyer. Des dispositifs spéciaux ont-ils été mis en place en raison du contexte pour faciliter les paiements ? Quelles aides existent ? Découvrez quelles sont les solutions qui s’offrent à vous pour surmonter ces périodes difficiles.

La trêve hivernale, c’est quoi ?

Que vous parveniez ou non à un accord avec votre bailleur, que vous obteniez ou non une aide financière, sachez que le propriétaire de votre logement ne peut vous expulser entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021. Il lui est également interdit de vous couper l’accès à l’énergie.

Cette trêve hivernale ne vous dispense toutefois pas du versement de vos loyers. Elle vous permet simplement de conserver un logement durant les mois les plus froids de l’année. Il est par conséquent recommandé de réfléchir très rapidement à la façon dont vous allez pouvoir vous acquitter du paiement de vos loyers. N’attendez pas d’être expulsé pour réagir. N’accumulez pas de dettes jusqu’à la fin du mois de mars. Anticipez et prenez contact avec les organismes mentionnés ci-après, afin qu’ils vous aident à trouver une solution financière ou juridique.