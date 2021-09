Quel est le montant du SMIC en 2021 ?

Le SMIC (salaire minimum de croissance) est revalorisé chaque année au 1er janvier. Au début de l'année 2021, il a ainsi fait l’objet d’une revalorisation de 0,99 %. En conséquence, le SMIC est passé de 10,15 € en 2020 à 10,25 € en 2021, tandis que le SMIC mensuel brut s’élève désormais à 1 554,58 €, contre 1 539,42 € l’année passée.

La revalorisation du SMIC se calcule en fonction de 2 indicateurs. Le premier est l’évolution de l’inflation pour les 20 % des ménages les plus modestes et le second correspond à la hausse du salaire horaire moyen des ouvriers et employés. En outre, une revalorisation du SMIC est possible en cours d’année dès lors que l’indice des prix à la consommation connaît une augmentation de plus de 2 %, par rapport à l’indice pris en compte lors de l’établissement du dernier montant du SMIC.