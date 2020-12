Le couperet est tombé. En 2021, l e SMIC augmentera « entre 1 et 1,2 % », a annoncé Jean Castex sur BFM TV . Le gouvernement suit donc les directives du rapport des experts qui préconisaient de ne pas donner un coup du pouce au salaire minimum.

Pas de coup de pouce selon les experts

Car depuis 2008, le gouvernement consulte un panel d’économistes avant d’augmenter le SMIC. Cette année, ils ont remis les conclusions de leur enquête le 1er décembre 2020 à Élisabeth Borne, la ministre du Travail. Et selon eux, la crise sanitaire et les problèmes économiques qui en résultent « ne plaident pas » en faveur d’un coup de pouce. Ils estiment également que cette hausse au-delà de la revalorisation automatique porterait préjudice à l’emploi des plus précaires.

Ainsi, comme tous les ans depuis 2013, le gouvernement ne donnera pas de coup de pouce supplémentaire au SMIC. Pourtant, en 2021 le salaire minimum va bien augmenter.