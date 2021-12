Toutefois, le port du masque reste conseillé en intérieur. De même, le Conseil scientifique recommande d’aérer au moins 10 minutes chaque heure en ouvrant une fenêtre ou en laissant une porte ouverte. De plus, tous les participants à une fête dans un domicile peuvent effectuer un autotest le 31 décembre. Pour rappel, ces tests de dépistage sont désormais disponibles en grande surface.

Ce qui sera interdit lors du 31 décembre 2021

Le soir du 31 décembre, il ne sera pas possible de danser dans les restaurants et dans les bars. De nombreuses préfectures ont également pris des arrêtés pour interdire la consommation d’alcool sur la voie publique toute la nuit. Certains préfets ont aussi interdit les rassemblements festifs sur l’espace public et réinstauré le port du masque en extérieur.

Notons que les discothèques resteront fermées le soir de la Saint-Sylvestre. D’ailleurs, Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, a annoncé ce mercredi 29 décembre que leur fermeture était prolongée de 3 semaines à compter du 3 janvier.