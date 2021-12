Le réveillon de la Saint-Sylvestre va-t-il être supprimé ?

À l’heure où la plupart des pays européens ont instauré un nouveau confinement afin d’éviter la propagation du variant Omicron, les Français se demandent, aujourd’hui, s’ils pourront se retrouver entre amis ou en famille le soir du 31 décembre.

Planifié très souvent depuis de nombreuses semaines, le réveillon de la Saint Sylvestre fait partie des évènements les plus fêtés de l’année. Les Français ayant été privés en 2020, qu’en sera-t-il cette année ? Le gouvernement va-t-il interdire les rassemblements de plus de 10 personnes pour éviter de former de nouveaux clusters, après les repas de Noël en famille ?

Les restaurateurs vont aussi suivre avec intérêt ce Conseil de défense sanitaire. Devront-ils, à nouveau, fermer leurs portes et annuler les réservations des prochaines semaines ? De nouvelles mesures pourraient aussi être imposées dans les restaurants comme un nombre de personnes limité par table et une distanciation minimale entre convives.