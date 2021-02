La Saint-Valentin approche à grands pas. Pour l’occasion, la SPA (Société protectrice des animaux) a lancé une grande campagne au slogan accrocheur en l’honneur de ses 3 000 pensionnaires. Pendant quelques jours, l’association se transforme en site de rencontres et permet aux futurs adoptants de trouver leur âme sœur.

3 000 cœurs à prendre pour la Saint-Valentin

À travers le slogan « je cherche uniquement un plan sérieux », les équipes des 62 refuges et Maisons SPA se mobilisent pour faire de la Saint-Valentin une journée inoubliable. Selon le président bénévole de l’association, Jacques-Charles Fombonne, « ce nouveau concept de campagne, décalé et drôle, marque une réalité, tous nos pensionnaires ont eux aussi leurs critères de recherche et espèrent une belle rencontre dans le cadre de l’adoption responsable ».

En prenant la forme d’un site de rencontres, la SPA partage sur leur site internet et les réseaux les profils de ses 3 000 animaux en détaillant leurs traits de caractère. L’objectif est de trouver le bon compagnon, celui pour qui le coup de cœur est assuré. Le chat Cookii dans le refuge de Bordeaux, le chien Jalco au refuge de Saint Pierre du Mont, le lapin Chouchou au refuge de Forbach et tellement d’autres encore sont à la recherche d’un nouveau foyer. Et ils n’attendent que vous pour vivre une belle histoire !