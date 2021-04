Télétravail : de nouvelles règles à partir de la mi-mai

La situation sanitaire demeure préoccupante, mais l’exécutif commence à préparer la sortie de crise et, en premier lieu, le déconfinement. Les commerces, terrasses et certains lieux culturels devraient rouvrir vers la mi-mai. Du côté des entreprises, les salariés en télétravail à 100 % commencent à se poser des questions quant à un potentiel retour en entreprise. Si cette perspective en inquiète certains, d’autres au contraire ressentent de plus en plus la solitude et attendent impatiemment de retrouver leur bureau. Peuvent-ils espérer un assouplissement des restrictions ? À quelle date ?

« Rien ne change avant la mi-mai ! », a assuré le ministère du Travail. Pour l’heure, le télétravail reste donc la norme. Mais le gouvernement se penche d’ores et déjà sur l’après confinement et la création d’un protocole sanitaire allégé. Le nombre de jours en présentiel, les jauges pendant le déjeuner et durant les pauses sont sur la table. Pour Élisabeth Borne, l’objectif est de « faire évoluer les règles à partir de la mi-mai ».

Lors de la réunion en visioconférence avec les organisations patronales et syndicales, le ministère du Travail devrait échanger sur ces questions et prévoir les différentes étapes d’allégement du protocole. Parmi les pistes envisagées, le télétravail pourrait passer de 4 ou 5 jours par semaine, à 2 ou 3, selon l’évolution de l’épidémie. Déjeuner avec un ou plusieurs collègues ou organiser un pot de départ seraient également à l'étude.



En contrepartie, le port du masque et le respect des gestes barrières seront maintenus et continueront de faire partie du quotidien des salariés.