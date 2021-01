Télétravail : une obligation depuis 2 mois dès que c’est possible

L’idée avait commencé à germer le 14 décembre. Alors que le Conseil scientifique écrivait, dans une note d’éclairage paru deux jours plus tôt, privilégier le télétravail lorsqu’il est possible, Élisabeth Borne émettait déjà la possibilité d’un possible retour au bureau une journée par semaine à partir du 7 janvier.

Car depuis la fin du mois d’octobre, le protocole sanitaire impose le télétravail à 100 % à tous les salariés qui peuvent effectuer toutes leurs tâches à distance. Et certains vivent assez mal cette situation. Dimanche, Élisabeth Borne, a affirmé que « plus de la moitié des salariés » qui travaillent depuis leur domicile disent « souffrir d’isolement ». Donc pour mettre fin à ce mal être, les employés « qui en expriment le besoin » vont remettre les pieds au bureau un jour par semaine.