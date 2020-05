En raison du confinement, de nombreux d’étudiants ont dû arrêter de travailler et n’ont plus accès aux restaurants universitaires. Beaucoup se retrouvent dans des situations extrêmement précaires. C’est pourquoi le gouvernement versera une aide financière de 200 euros à quelque 800 000 jeunes au mois de juin. Le point dans cet article.

« En raison du confinement, les restaurants universitaires ont fermé, et beaucoup de jeunes ont perdu les emplois dont ils ont besoin pour vivre et payer leur loyer. Certains jeunes se sont retrouvés dans une situation que je sais dramatique », a déclaré Édouard Philippe lundi 4 mai devant les sénateurs.

La présidente de l’UNEF Samantha Pothin alerte malgré tout sur l’insuffisance de cette mesure : « Un étudiant, quand il a un petit boulot, au minimum par mois on est à 600 euros. Là on va compenser 200 euros, au lieu des 1 200 euros qu’il aurait dû avoir pendant ces deux mois ».

Les étudiants d’outre-mer particulièrement touchés

Des solutions, notamment financières, restent également à trouver pour les étudiants ultramarins qui ne reprendront pas les cours à l’université cette année et voudraient rentrer chez eux.

Des conditions sanitaires strictes ont été mises en place avec quatorzaine obligatoire à Paris ou à l’arrivée sur les territoires pour éviter la propagation du Covid-19. Mais les étudiants et leurs syndicats alertent les autorités et les collectivités sur leur besoin d’aide financière immédiate pour se nourrir et payer leur loyer ou dans certains cas pour rentrer dans leur famille.

Les étudiants d’outre-mer qui souhaitent rentrer sont invités à faire connaitre leur situation en utilisant ce questionnaire en ligne.