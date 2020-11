La lecture d’une étiquette énergie s’est complexifiée au fil du temps avec l’ajout des classes A+++, A++ et A+. Afin de ne plus égarer les consommateurs, une nouvelle étiquette plus simple à déchiffrer est mise en circulation dès le 1er novembre, avant de se généraliser sur les appareils électroménagers et devenir la règle à partir du 1er mars 2021.

L’étiquette énergie existe à l’échelle de l’Union européenne depuis 1992. Sa création permet aux consommateurs de connaître aisément les caractéristiques et performances énergétiques de l’appareil . En instaurant le même système de classement pour tous les équipements électroménagers, elle facilite également la circulation des marchandises au sein de l’UE.

Pourquoi mettre en place une nouvelle étiquette énergie ?

Il est parfois difficile de faire la différence entre les classes indiquées sur les produits. Et pourtant, un appareil classé A+++ n’a pas les mêmes performances et consomme en moyenne 40 % de moins qu’un appareil A+. Pour aider les futurs acquéreurs à se repérer, la Commission européenne a pris la décision de simplifier les étiquettes énergie en supprimant les classes A+++, A++ et A+ pour ne conserver qu’une échelle allant de A à G. Elle contribuera ainsi à mieux identifier les appareils moins gourmands en énergie.

Ce changement est annoncé pour le 1er mars 2021. Cependant, il est possible de trouver la nouvelle étiquette, en plus de l’ancienne, lors de l’achat d’un appareil électroménager dès le 1er novembre 2020. En effet, pour des raisons de logistique, la transition est déjà entamée et vous rencontrerez pendant quelque temps les deux étiquettes énergie cohabitant sur les produits.

Quelles obligations en 2021 ?

À compter du 1er mars 2021, la nouvelle étiquette énergie deviendra obligatoire sur les appareils suivants :

réfrigérateurs et congélateurs ;

lave-vaisselle ;

lave-linge ;

téléviseurs et écrans ;

Il ne sera donc pas étrange d’observer une grande différence dans l’attribution des classes avec des appareils auparavant dotés d’une classe A++ chutant en classe C. En ce qui concerne les lampes et luminaires, les changements interviendront plus tardivement avec une nouvelle étiquette prévue en septembre 2021. De même, elle ne sera apposée sur les appareils de chauffage qu’en 2030.

Par ailleurs, un QR code à scanner sera ajouté pour fournir, directement sur le smartphone, de plus amples informations, dont la fiche complète du produit. Il donnera aussi accès à la base EPREL, une base de données européenne enrichie par les fournisseurs. Ce QR code offre alors la possibilité de comparer plus facilement les appareils et améliore ainsi la transparence des produits. Enfin, le niveau sonore ne sera plus seulement indiqué sous la forme d’une valeur en décibels mais fera lui aussi l’objet d’un classement de A à D.

Pour en savoir plus, le site consacré au dispositif LABEL2020, qui assure la transition vers les nouvelles étiquettes énergie, est accessible.