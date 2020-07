Un aide pour alléger la facture énergétique

Le chauffage constitue la première source de dépenses et représente 66% de la consommation énergétique d’un logement, d’après le service public FAIRE. Cette valeur est au cœur des préoccupations. Pour la réduire, le montant du « Coup de pouce Thermostat avec régulation performante » s’élève à 150 euros par logement et couvre près de la moitié du coût d’installation. Il est destiné aux propriétaires, aux organismes d’habitations à loyers modérés (HLM) et aux gestionnaires de logement. Son bénéfice n’est pas anodin puisqu’une économie d’énergie de 10%, soit 100 à 200 euros par an environ, est prévue selon l’Agence de la transition écologique (ADEME). Elle peut même atteindre 20 % pour les thermostats d’ambiance programmable.

Le thermostat intelligent s’installe sur le système de chauffage individuel quel qu’il soit (chaudière, pompe à chaleur, radiateur électrique, etc.). Il contrôle la température dans chaque pièce du logement en fonction des heures de la journée. Par ailleurs, il est capable de s’adapter aux allées et venues des habitants et favorise ainsi leur confort de vie.