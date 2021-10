Les personnes qui ne font pas partie des patients prioritaires sont remboursées, par l’Assurance Maladie, à hauteur de 65 % du prix du vaccin par l’Assurance Maladie. En sachant que le vaccin coûte en moyenne entre 6 et 10 euros. De plus, le remboursement de l’injection dépend du professionnel qui vaccine : c’est 70 % si c’est un médecin, une sage-femme ou un pharmacien et 60 % si c’est un infirmier.

Pouvez-vous vous faire vacciner contre la grippe et contre la Covid-19 le même jour ?

Pour simplifier la vaccination, la Haute autorité de santé (HAS) recommande de réaliser les injections du vaccin contre la grippe et de la dose de rappel du vaccin contre la Covid-19 le même jour. Toutefois, ces piqûres ne doivent pas être faites dans le même bras. Et si cela n’est pas possible, la HAS préconise un délai de 15 jours entre ces deux injections.