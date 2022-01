La vaccination des mineurs a soulevé de nombreux débats en France alors que l’épidémie de Covid-19 continue sa progression. Tout d’abord réservée aux plus fragiles, elle s’est élargie aux enfants de 5 à 11 ans le 22 décembre 2021. Dans quels cas l’autorisation des parents est-elle obligatoire ? Comment se procurer le formulaire d’autorisation parentale à compléter et signer ? Nous faisons le point.

Quels sont les enfants concernés par la vaccination ?

Tous les enfants de plus de 5 ans peuvent se faire vacciner contre la Covid-19. En France, la vaccination des plus de 12 ans et possible depuis le 15 juin 2021. Pour les enfants de 5 à 11 ans, il a fallu attendre le feu vert des autorités sanitaires, notamment l’avis de la Haute Autorité de Santé (HAS) et celui du Conseil consultatif national d’éthique (CCNE). Finalement mercredi 22 décembre 2021, le ministre de la Santé annonçait : « Nous ouvrons aujourd’hui la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans ».

Comme l’a rappelé Olivier Véran lors du point presse du 6 décembre, la vaccination des enfants n’est pas obligatoire. Elle se fait sur la base du volontariat. Toutefois, elle permet d’obtenir le pass sanitaire, indispensable pour accéder à de nombreux lieux dès l’âge de 12 ans et 2 mois.