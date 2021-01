Le fabricant Moderna accuse à son tour des retards. Jeudi 28 janvier, le ministère de la Santé a confirmé une réduction importante des livraisons , soit un quart de doses en moins pour le mois de février . Il n’est pas le seul à revenir sur le volume des commandes. Le laboratoire Pfizer-BioNTech a livré 200 000 doses de moins que prévu pour la fin du mois et AstraZeneca ne compte acheminer que 4,6 millions de doses , au lieu des 17,5 millions initialement promises dans le contrat. Des problèmes de production sont en cause et le laboratoire français Sanofi a notamment offert son aide à Pfizer-BioNTech pour conditionner 100 millions de doses de vaccin.

Report et annulation de rendez-vous : le coup de frein sur la vaccination

Le gouvernement prévoyait d’atteindre 4 millions de personnes vaccinées d’ici fin février. Il a dû revoir ses ambitions à la baisse faute de doses suffisantes. Finalement, 2,4 millions de Français devraient recevoir une injection :

1 million de premières injections ;

1,4 million de secondes injections.

Depuis l’ouverture du site sante.fr, la prise de rendez-vous peut s’avérer difficile : plus de créneaux disponibles, des lignes téléphoniques saturées… Et mauvaise nouvelle dans certaines régions, ceux qui ont réussi à décrocher un rendez-vous sont rappelés pour un report à une date ultérieure. Trois régions sont particulièrement touchées par ce coup de frein : l’Île-de-France, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté. Face à la baisse d’approvisionnement en vaccins, le gouvernement a décidé de donner la priorité aux deuxièmes injections qui doivent être administrées 28 jours plus tard. À l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), le directeur a prévenu les professionnels de santé : « à compter de mardi, nous ne pourrons plus pratiquer, à l'AP-HP comme dans tous les établissements de santé de la région Île-de-France, que des deuxièmes injections et devrons suspendre les premières injections ».

Dans les centres de vaccination d’Île-de-France, 15 à 20 000 rendez-vous pour des primo-injections sont reportés. L’Autorité régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France et celle de Bourgogne-Franche-Comté ont fait des annonces similaires en précisant que les rendez-vous seraient décalés au mois de mars.