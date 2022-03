Les absents le jour du scrutin, que ce soit pour le premier tour de la présidentielle ou le second, n’ont pas à renoncer au vote. Il en va de même pour ceux qui ne peuvent se déplacer (hospitalisation, résidents en Ehpad ou autre établissement de santé, etc.). Car il est possible de faire procuration à un autre électeur.

Pour mémoire, la personne qui donne sa procuration se nomme le mandant et celle qui est désignée pour voter à sa place est le mandataire. Depuis le 1er janvier 2022, le mandant et le mandataire n’ont plus besoin d’être inscrits sur les listes électorales de la même commune. En revanche, le mandataire devra se rendre dans le bureau de vote du mandant pour déposer un bulletin en son nom. Comment établir une procuration ?