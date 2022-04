Les électeurs absents le jour du scrutin ou dans l’impossibilité de se déplacer peuvent donner procuration à un proche. Ce dernier aura alors la lourde tâche de déposer un bulletin dans l’urne en son nom. Avant le premier tour de l’élection présidentielle qui s’est déroulé le 10 avril 2022, le ministère de l’Intérieur avait recensé pas moins de 1,5 million de procurations. Quant aux électeurs ne pouvant se rendre aux urnes pour le second tour, il est encore temps de donner procuration à un ami, un membre de la famille ou un voisin.

Est-il encore possible de donner procuration avant le second tour ? Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans votre bureau de vote pour le second tour de la présidentielle 2022, il n’est pas trop pour déposer une demande de procuration. Officiellement, il n’existe pas de date butoir pour entamer la procédure, qui peut donc techniquement se faire même la veille du scrutin. Toutefois, les délais d’acheminement et de traitement doivent être pris en compte. Pour plus de sérénité, il est préférable de faire la démarche le plus tôt possible.

Un électeur (le mandant) peut donner procuration à la personne de son choix, qui devient alors le mandataire, même s’ils ne sont pas inscrits dans la même commune. Le dimanche 24 avril, le mandataire sera alors chargé de se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. Il existe plusieurs manières de donner procuration pour le second tour de la présidentielle : en ligne grâce au téléservice MaProcuration ;

cerfa 14952*03 à télécharger et à remplir chez vous ; en remplissant ce même formulaire mis à disposition au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au consulat. Pour compléter le document en bonne et due forme, vous devrez avoir en votre possession le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro d’électeur et la commune de votre mandataire.

Que la demande de procuration soit faite en ligne ou via le formulaire papier, il sera nécessaire de la faire valider dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat. Sur place, il vous faudra présenter un justificatif d’identité (carte d'identité, passeport, etc.) et la référence d’enregistrement dans le cas d’une demande en ligne.

Pouvez-vous la modifier ou l’annuler ? Tant que la procuration n’a pas été validée au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au consulat, vous pouvez la modifier en entamant simplement une nouvelle demande en ligne ou en remplissant un autre formulaire. Les électeurs décidant de changer de mandataire ou pouvant finalement se libérer pour voter le jour du scrutin sont en droit d’annuler la procuration. Pour ce faire, ils doivent se rendre sur le site maprocuration.gouv.fr ou utiliser le formulaire cerfa 14952*03. De même, toute annulation de procuration pour le second tour de la présidentielle 2022 devra être validée devant un policier, un gendarme ou un agent du ministère des Affaires étrangères. Il est possible de donner procuration à un proche pour un tour, deux ou pour une période donnée. Ainsi, si vous avez déjà fait procuration pour le premier tour, vous avez pu choisir de désigner le même électeur pour voter en votre nom au second tour. En revanche, si vous souhaitez donner procuration à une autre personne, il vous faudra déposer une demande distincte. À noter qu’un électeur peut connaître les procurations en cours, celles données et reçues, en utilisant le téléservice « Interroger votre situation électorale ».

Combien de procurations peut avoir un électeur ? En France, un mandataire ne peut détenir qu’une seule procuration. Ainsi, la limite est fixée à une procuration par électeur pour le second tour de la présidentielle ce dimanche 24 avril 2022.