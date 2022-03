Et cette nouvelle règle s’applique à toutes les personnes de plus de 12 ans. Autrement dit, les collégiens et les lycéens peuvent continuer à aller en cours, même si un de leur camarade de classe a été testé positif à la Covid-19.

Désormais, un cas contact, vacciné ou non-vacciné, n’a plus besoin de s’isoler. Pour mémoire, jusqu’à présent, seules les personnes qui ne présentaient pas de schéma vaccinal complet et qui étaient considérées comme cas contact devaient respecter une quarantaine de 7 jours.

Enfin, si cela est possible ils devront télétravailler .

Un test de dépistage à faire à J+2

Ils devront aussi effectuer un test de dépistage (PCR, antigénique ou autotest) deux jours après avoir appris qu’ils avaient côtoyé un malade de la Covid-19. Et en cas de résultat positif de leur autotest ou de leur test antigénique, ils auront l’obligation d’effectuer un test PCR de confirmation. Mais, en attendant le résultat, ils devront s’isoler.

Pour mémoire, une personne testée positive et qui dispose d’un schéma vaccinal complet doit respecter une quarantaine de 7 jours à partir de la date du test positif ou du début des symptômes. Cependant, comme le rappelle le site du ministère de la Santé, au bout de 5 jours, elle peut sortir de chez elle si elle n’a plus de « signes cliniques d’infection » à la Covid-19 depuis 48 heures et que le résultat de son test PCR ou antigénique est négatif.

En revanche, pour les personnes testées positives à la Covid-19 et qui ne présentent pas de schéma vaccinal complet, l’isolement est de 10 jours. Mais, au bout de 7 jours, la personne peut sortir de chez elle si elle n’a plus de symptômes depuis 48 heures et qu’elle effectue un test antigénique ou PCR négatif.