Face à l’amélioration de la situation sanitaire, le gouvernement a décidé de lâcher du lest. Un nouvel allègement du protocole sanitaire entrera ainsi en vigueur à partir du 14 mars 2022, marquant notamment la tant attendue suspension du pass vaccinal et la fin du masque obligatoire en intérieur. Pass sanitaire, protocole à l’école et en entreprise… Retour sur ce qui change à partir de lundi.

Suspension du pass vaccinal à partir du 14 mars : ce qui change Deux allègements majeurs ont été annoncés par le Premier ministre, Jean Castex, invité sur le plateau de TF1, jeudi 3 mars. Le premier, et non des moindres, est la disparition du pass vaccinal. À compter du 14 mars, il ne devra plus être présenté dans l’ensemble des lieux où il est actuellement exigé, soit les restaurants, bars, discothèques, musées, stades, salles de sport, cinémas, foires, etc. Les milliers de Français qui avaient perdu leur pass vaccinal le 15 février n’auront donc bientôt plus à s’en inquiéter.

Quand faudra-t-il présenter un pass sanitaire ? En revanche, le pass sanitaire restera une obligation pour entrer dans les hôpitaux, à l’exception des urgences, les maisons de retraite, les Ehpad et les établissements pour personnes handicapées. Cette précaution a pour but de protéger les Français vulnérables de la Covid-19. Concrètement pour accéder à ces lieux, il faudra présenter un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet. Ce dernier est délivré après la dernière injection de vaccin ou peut être récupéré sur attestation-vaccin.ameli.fr. Un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 24 h, un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication à la vaccination sont également valables.

Fin du masque : dans quels lieux sera-t-il encore obligatoire ? Le 14 mars marquera la fin du masque obligatoire dans tous les lieux clos. Les Français n’auront plus besoin de le porter pour aller dans les magasins, y compris les supermarchés, ou les services publics. Cependant, il continue d’être indispensable dans les transports collectifs (train, bus, métro, tram, avion, etc.) en raison de la promiscuité, mais aussi dans les hôpitaux et autres établissements de santé. Par ailleurs, le masque reste recommandé pour les personnes cas contact ou positives à la Covid-19. Pour rappel depuis fin février, le masque n’est plus nécessaire dans les lieux soumis au pass vaccinal, c’est-à-dire les restaurants, les discothèques ou encore les cinémas.

École : bas les masques en classe le 14 mars Nouveau changement pour le protocole sanitaire dans les écoles le 14 mars, qui passe du niveau 2 au niveau 1. Qu’est-ce que cela implique pour les élèves et les enseignants ? Conformément au protocole de niveau 1, les écoliers, comme leurs professeurs, pourront laisser de côté les masques. En effet, il ne sera plus obligatoire ni dans la cour de récréation ni dans la salle de classe. De plus, la limitation du brassage des élèves ne s’appliquera plus, même si les rassemblements importants devront encore être évités. La pratique sportive pourra, quant à elle, se faire sans masque ou autre restriction, en intérieur ou en extérieur. Du côté du dépistage des cas contacts, les élèves de primaire, qui ne sont plus tenus de s’isoler, devront toujours effectuer un autotest à J+2. Quid du protocole sanitaire dans les collèges et les lycées ? De même, l’obligation du port du masque est levée pour tous. Au collège et au lycée, les règles restent inchangées pour les cas contacts : ceux qui sont entièrement vaccinés peuvent rester en classe, avec réalisation d’un autotest à J+2, tandis que ceux qui ne sont pas vaccinés doivent s’isoler pendant 7 jours et effectuer un test PCR ou antigénique avant de revenir en cours.