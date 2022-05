« On fait face à une situation exceptionnelle après le confinement », a ainsi rappelé la directrice de l’ANTS, avant d’indiquer : « ce sont plus d’1,3 million de titres qui, pendant cette période, n’ont pas été demandés par rapport aux mouvements habituels, donc il y a cet effet de rattrapage. »

Un retour à la normale d’ici les vacances d’été ?

Alors pour « que d’ici à l’été, la situation soit le plus proche possible d’une situation normale (…) et que personne ne soit empêché de partir en vacances ou contrainte d’une façon ou d’une autre », Anne-Gaëlle Baudoin a expliqué que des renforts vont être déployés.

« Plus de 400 dispositifs de recueil vont être proposés aux maires », a-t-elle ainsi annoncé en précisant qu’il s’agissait d’équipements permettant « d’enregistrer la demande de carte d’identité ou de passeport. »

De plus, la directrice de l’ANTS a également indiqué une hausse de « 30 % d’effectifs qui ont été d’ores et déjà déployés sur le terrain par rapport aux moyens habituels. »