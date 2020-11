Le bonus écologique est une prime attribuée par l’État (sous certaines conditions) pour l’achat ou la location d’un véhicule neuf peu polluant. L’éligibilité au bonus écologique est définie par des articles du Code de l’énergie . Par rapport à l’année précédente, certaines modalités d’attribution vont changer au 1er juillet 2021. Mais pour l'heure, on ne connaît pas en détail ces changements.

Le véhicule doit également avoir une immatriculation française définitive et l’acquéreur ne doit pas le céder :

Pour les scooters et autres véhicules électriques , le bonus écologique s’élève à :

Pour les vélos , le montant du bonus écologique ne peut pas excéder l’aide attribuée par la collectivité. Pour la percevoir aide, il faut être majeur, domicilié en France et avoir un revenu fiscal de référence par part l'année qui précède l'achat inférieur ou à égal à 13 489 euros. L'aide de l’État est au maximum de 200 euros .

Enfin, pour les véhicules hybrides rechargeables (VHR), le bonus est de 2 000 euros. Les conditions ? Que le véhicule coûte moins de 50 000 euros et que son autonomie soit supérieure à 50 km.

Il n’y a pas de bonus de prévu pour les véhicules qui coûtent plus de 60 000 euros sauf s’ils fonctionnent à l’hydrogène ou s’il s’agit de véhicules utilitaires ultralégers. Dans ces cas de figure, le bonus est de 3 000 euros.

Pour les véhicules dont le prix d’achat est compris entre 45 000 et 60 000 euros , le bonus écologique est réduit à 3 000 euros .

Règles applicables en 2021

En général, le bonus écologique est avancé par le loueur ou le concessionnaire et déduit du prix du véhicule lorsque vous l’achetez ou le louez.

Si toutefois vous deviez faire la demande de bonus écologique vous-même, sachez que lorsque les règles pour le premier semestre 2021 sont les mêmes que celles de 2020.

En revanche, les nouveaux barèmes pour le second semestre 2021 qui devraient être publiés dans les prochains jours seront moins avantageux. La prime à l'achat pourrait passer à 6 000 euros à partir du second semestre 2021. Et pour les véhicules rechargeables, ça devrait désormais être 1 000 euros au lieu de 2 000 euros.



Par ailleurs, si vous souhaitez vous débarrasser d’un véhicule destiné à la casse, vous pouvez éventuellement cumuler le bonus écologique avec la prime à la conversion.