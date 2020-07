En France, les épisodes de fortes chaleurs vont se répéter fréquemment d’après les spécialistes. Il est tout de même possible de se préserver un peu de la chaleur en prenant quelques précautions. Tour du sujet.











Canicule ou fortes chaleurs, même combat Que l’épisode de chaleur soit bref ou qu’il dure quelques jours, il est important de protéger les personnes les plus vulnérables. En effet, les femmes enceintes, jeunes enfants, personnes âgées, malades, dépendantes, handicapées, sans-abris, etc., sont les plus sensibles aux fortes températures. Plus la chaleur dure et plus il est indispensable d’appliquer quelques principes de base pour éviter les malaises, coups de chaud ou autres déconvenues.

Protéger les enfants à l’école Les enfants fréquentant l’école ou la crèche doivent impérativement avoir une casquette et une gourde à disposition pour boire même durant les heures de classe. Ils peuvent également être amenés à se mouiller régulièrement pour éviter de ressentir la chaleur. Les activités physiques seront annulées par précaution et l’ombre doit être privilégiée, même durant les temps de l’ALAE (Accueil de loisirs associé à l’école).

L’hydratation avant tout Tout au long de la journée, il est très important de boire au moins 1,5 litre d’eau à température ambiante ou des boissons chaudes comme du thé, même si la soif n’est pas ressentie. Attention, les boissons alcoolisées sont fortement proscrites, car en plus de faire monter les effets plus rapidement, l’alcool et la chaleur ne font pas bon ménage. L’hydratation passe aussi par la peau. Se mouiller régulièrement le corps ou le visage plusieurs fois par jour est incontournable. Côté alimentation, les repas doivent être équilibrés et froids de préférence. Privilégier les fruits et légumes frais et gorgés d’eau (pastèques, melons, concombres, tomates, etc.) est aussi une bonne astuce.











Éviter les sorties Il est déconseillé de sortir aux heures les plus chauds. De même, les efforts physiques sont à proscrire. Si vous devez sortir malgré tout, choisissez des horaires adéquats, c’est-à-dire tôt le matin ou en fin de journée. N’oubliez pas de vous munir d’un chapeau ou casquette, d’une bouteille d’eau et de lunettes de soleil. La peau doit également être protégée : les vêtements amples aux manches longues et les pantalons légers sont à préférer. Dans le cas contraire, il faut penser à la crème solaire. Pour les personnes sur la route, munissez-vous d’un brumisateur et surtout d’une gourde d’eau. Boire régulièrement est essentiel, même si la climatisation empêche de ressentir la chaleur. Prendre des pauses plus régulières pour boire et se reposer reste de rigueur. Si les températures sont extrêmement chaudes, le mieux reste de ne pas conduire du tout. Bien évidemment, il est interdit de laisser une personne (enfant, personne âgée, bébé, etc.) ou un animal dans la voiture en pleine canicule, même le temps d’une course. Les températures dans un véhicule peuvent avoisiner les 55 °C !

Dès 10 heures le matin, il est conseillé de maintenir les fenêtres et volets fermés jusqu’au soir. Dès que le soleil se couche, il faut laisser ventiler le logement durant une bonne partie de la soirée, sinon toute la nuit. Pour les personnes ne disposant pas de climatiseur dans leur logement, il est préconisé de se rendre dans un endroit frais (bibliothèque, supermarché, musée, cinéma, etc.). Mieux vaut s’y rendre en transports en commun qu’à pieds pour ne pas être harassé par le soleil. En cas d’incapacité de déplacement, un ventilateur et des bouteilles d’eau glacées sont très efficaces pour lutter contre la chaleur.

Prendre des nouvelles de ses proches Les personnes âgées et/ou seules sont vulnérables. Pensez à téléphoner à vos proches, vos voisins, etc. De même, il est bon de les inciter à envoyer un petit message ou à faire sonner le téléphone d’un parent ou ami toutes les 2 heures pour indiquer que tout va bien.