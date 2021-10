C’est une nouveauté introduite par la loi Montagne. Comme le précise un décret publié au Journal officiel, entre le 1er novembre et le 31 mars, les véhicules devront obligatoirement être équipés d’équipements hivernaux dans certaines communes françaises. Le but de cette réglementation, qui commence cet hiver, est de limiter les embouteillages, qui sont notamment causés lorsque des véhicules non équipés se trouvent en travers de la route, et d’améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers.