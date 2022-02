Tous les ans, 2 millions de chutes de personnes qui ont plus de 65 ans sont recensées. Ces événements « ont des conséquences physiques, psychologiques, sociales et réduisent la qualité de vie des individus », rappelle dans un communiqué, Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l’Autonomie. En effet, ces accidents sont responsables de 10 000 décès annuels et de plus de 130 000 hospitalisations.

Agirc-Arrco : un diagnostic antichute proposé aux seniors Alors pour réduire le risque de chute, l’Agir-Arrco a créé le diagnostic « Bien chez moi ». Destiné aux retraités de 75 ans et plus, ce dispositif permet à un ergothérapeute de visiter le logement et de repérer les coins de chutes et d’accidents domestiques liés à l’âge. À la suite de cette visite, ce professionnel donnera des conseils personnalisés et des aides financières pourront être allouées afin d’effectuer des travaux d’adaptation. Notons que ce diagnostic est financé à plus de 95 % par l’organisme. Le senior a un reste à charge de 15 euros. Bon à savoir : pour bénéficier de cette prestation, le bénéficiaire ou son conjoint doit avoir cotisé à un moment de sa carrière au régime de retraite complémentaire. Et pour prendre un rendez-vous, il suffit d’appeler le 0 971 090 971.

Icope : une expérimentation pour réduire le nombre de chutes Par ailleurs, une expérimentation est aussi en cours pour réduire le nombre de chutes des seniors. Ainsi, un arrêté ministériel paru en décembre 2021 a acté le lancement, pour une durée de 3 ans, du programme Icope dans 16 départements français (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ariège, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gard, Gers, Haute-Corse, Haute-Garonne, Loire-Atlantique, Lot, Maine-et-Loire, Rhône, Tarn, Vaucluse et Vendée). Ce programme porté par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) est destiné aux personnes de 60 ans et plus. Dans les faits, il s’agit d’une application permettant de repérer, grâce à une série de tests, un risque de déclin de l’état de santé (mobilité, vue, etc.) et donc un risque de chute. Puis, les résultats sont transmis à un centre de santé qui prendra contact directement avec la personne concernée.