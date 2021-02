Le site longuevieauxobjets.gouv.fr a été crée par le ministère de la Transition écologique et solidaire et l’Ademe. Il apprend aux internautes à réduire leurs déchets en recyclant ou réparant leur matériel.

Dans une logique de développement durable, Longue vie aux objets est un site web permettant de repenser sa façon de consommer, et notamment d’accorder une deuxième vie à ses objets avant de se ruer sur le neuf. D’où vient l’idée ? Quelle est la démarche ? Comment s’y prendre pour prolonger les jours de vos objets du quotidien ? Zoom sur une pratique qui a de l’avenir.

La démarche de « Longue vie aux objets » Le site www.longuevieauxobjets.gouv.fr a été créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire et l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Quel est son objectif ? Il arrive qu’après le constat d’un quelconque dysfonctionnement ou défaut d’un appareil ou d’un meuble les utilisateurs s’en dessaisissent un peu trop facilement, afin de le remplacer rapidement par un nouveau. Si certaines pannes sont complexes à réparer, d’autres nécessitent simplement de posséder les compétences adéquates. Il suffit alors d’entrer en contact avec un réparateur qui dispose du savoir-faire, des outils et des connaissances qui s’imposent.

Des réparateurs à votre service grâce à l’annuaire en ligne Le site Longue vie aux objets se proposent de faire le lien entre les propriétaires d’objets défectueux et les réparateurs compétents, grâce à la mise à disposition d’un annuaire en ligne. La plateforme vous donne en effet accès aux coordonnées de nombreux professionnels susceptibles d’allonger la durée de vie de vos objets. Il peut s’agir d’une association, d’une plateforme digitale, d’un artisan, d’une entreprise, d’une enseigne de grande distribution ou encore d’un commerçant indépendant. Chaque professionnel peut se constituer sa propre fiche descriptive, la modifier et l’actualiser quand il le souhaite. Certains d’entre eux, les Répar’Acteurs, ont répondu présents à une démarche engagée par la Chambre des métiers et de l’artisanat, soutenue par l’Ademe. L’idée est de mettre en valeur la compétence et le savoir-faire d’artisans qui ont choisi de s’engager à réparer des biens anciens pour éviter le recours systématique aux produits neufs. Qu’il s’agisse d’une chaise branlante, d’un ordinateur en panne, d’un mixer défectueux, d’un canapé troué ou d’un smartphone qui faiblit, vous trouver le spécialiste qui pourra vous aider.

Une éducation à la consommation Plus qu’un simple annuaire en ligne, Longue vie aux objets est un site web qui offre de nombreux conseils afin d’apprendre aux utilisateurs à consommer autrement. Ces astuces et bonnes pratiques ne sont pas uniquement à destination des particuliers, mais également des entreprises ou des collectivités locales. Modifier les habitudes de consommation permettra de réduire le nombre de déchets. La plateforme n’invite pas simplement à tenter la réparation des objets avant de jeter et de se tourner vers le neuf, mais dispense également des conseils invitant à privilégier les achats d’occasion, la location, l’emprunt à des proches, l’échange, etc. Le site web regorge par conséquent d’actualités, de vidéos et d’outils pour aider au changement, notamment en échangeant des objets avec ses voisins, en apprenant à lire les étiquettes et les notices d’utilisation, à diagnostiquer une panne, en pensant aux vide-greniers, en créant un espace troc dans votre bureau, ou encore en vous posant les bonnes questions avant d’acheter. La plateforme vous aide également à combattre certaines idées reçues qui ont tendance à dévaloriser les atouts de l’achat d’occasion ou du troc.