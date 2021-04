L’Assurance maladie accompagne les plus de 75 ans dans la recherche d’un rendez-vous pour se faire vacciner. Selon Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale de l’Assurance maladie (Cnam), plus de 2 millions d’entre eux sont dans l’attente de recevoir une première dose.

#COVID19 | L’Assurance Maladie met en place une nouvelle opération appelée "Aller vers". L'objectif : accompagner les personnes de 75 ans et plus souhaitant être vaccinées et n’ayant pas pu prendre RDV en centres de vaccination ou en médecine de ville. https://t.co/XX4UdVLkAV pic.twitter.com/6wybLHqIhS

Certains sont dans l’impossibilité de se déplacer , tandis que d’autres ne disposent pas d’un accès internet. Par ailleurs, les plateformes comme Doctolib, Maiia, KelDoc ou encore Vite Ma Dose et Covidliste, qui facilitent la prise de rendez-vous, peuvent se révéler difficiles à utiliser. Pour les aider et les accompagner, l’Assurance maladie a lancé le dispositif « Aller vers ».

Les plus de 75 ans sont prioritaires dans la campagne de vaccination. Ils peuvent prendre rendez-vous dans les centres de vaccination , pour recevoir les vaccins Pfizer ou Moderna, dans les cabinets médicaux ou en pharmacie pour ce qui est du vaccin AstraZeneca. Le vaccin Johnson & Johnson, nouvel arrivant, est également attendu en France. Si la vaccination continue de s’accélérer, beaucoup de Français de plus de 75 ans n’ont toujours pas été vaccinées.

En quoi consiste l’opération « Aller vers » ?

Le principe de l’opération « Aller vers » est de contacter directement les personnes non vaccinées par différents canaux. Concrètement, l’Assurance maladie envoie par SMS un numéro vert utile pour prendre rendez-vous dans les lieux où des créneaux sont disponibles. Plus de 816 000 SMS de ce type ont d’ores et déjà été envoyés.

Les conseillers appellent également les personnes de plus de 75 ans qui n’ont pas entamé le parcours vaccinal. Pour cela, l’Assurance maladie s’appuie sur sa base de données. Une fois le consentement recueilli, ils prennent directement rendez-vous pour l’assuré, puis lui transmettent tous les éléments dont il aura besoin afin de recevoir sa première injection : date et lieu de rendez-vous, documents à fournir, etc. « Les personnes âgées étant souvent les cibles privilégiées du démarchage téléphonique, rendre l'appel crédible est un gros challenge », a précisé Thomas Fatôme sur RTL. Pour être sûr qu’il s’agit bien de l’Assurance maladie, l'assuré peut vérifier le numéro : le 36 46 ou le 09 86 01 36 46 doit s’afficher à l’écran.

En parallèle, l’Assurance maladie adresse des courriers, en particulier aux personnes qu’elle ne parvient pas à contacter. Ils mentionnent le numéro de téléphone à joindre pour bénéficier d’un accompagnement dans la prise de rendez-vous.

D’autres initiatives existent. Dans plusieurs départements, les soignants se déplacent jusqu’au domicile des personnes isolées et vulnérables, kit de vaccination et doses sous le bras. L’objectif : n’oublier personne.