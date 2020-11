Comme chaque année, plusieurs changements interviennent le 1er décembre. En 2019, les procédures concernant les accidents de travail avaient été raccourcis et le complément de ressources à l’Allocation aux adultes handicapés supprimé. Et cette année, quelles seront les mesures ?

Ce mardi marque également la fin des tarifs réglementés pour les PME, artisans et commerçants. Désormais, ces professionnels vont devoir opter pour un contrat en offre de marché.

Dès le 1er décembre, les tarifs réglementés du gaz vont augmenter en moyenne de 2,4 %, par rapport à novembre 2020. Pour les consommateurs qui utilisent le gaz pour la cuisson, ce sera une hausse de 0,6 %. Pour ceux qui l’utilisent pour la cuisson et l’eau chaude, ce sera + 1,4 %. Enfin, les Français qui se chauffent au gaz verront leur facture monter de 2,5 %.

Les particuliers et les entreprises vont pouvoir résilier leur contrat de complémentaire santé sans frais . Seul critère : l’avoir souscrit depuis au minimum un an. Les contrats doivent couvrir les risques liés à la santé. En revanche, ceux comprenant une garantie dommages aux biens ne sont pas ouverts à cette résiliation infra-annuelle.

Régulation du prix du tabac

Selon l’arrêté publié au Journal officiel le 13 novembre 2020, certains paquets de cigarettes vont augmenter et d’autres vont voir leur prix légèrement baisser. À noter que la grande majorité des tarifs restent inchangés et que certaines marques ne seront plus commercialisées au conditionnement.