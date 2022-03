Quelles sont les fonctionnalités de l’application Ma sécurité ?

L’application Ma Sécurité permet notamment de tchater avec un policier ou un gendarme 24h/24 et 7j/7. Il est également possible d’y déposer une pré-plainte ou encore de connaître les démarches à réaliser en cas d’escroqueries, de menaces, de vols ou de violences.

De plus, les utilisateurs pourront connaître la liste des commissariats de police et des gendarmeries les plus proches, avec leurs horaires d’ouverture et leurs coordonnées. Cette application pourra aussi leur signaler un accident de la route via l’envoi de notifications.

Puis, dès 2023, les victimes d’une atteinte aux biens pourront y déposer plainte.