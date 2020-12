La violence peut revêtir différentes formes (verbale, physique, psychologique ou encore économique) et peut s’exercer partout, dans la sphère privée, publique, scolaire ou professionnelle. Pour venir en aide aux victimes, la fédération France Victimes a lancé lundi 23 novembre 2020 la plateforme Mémo de Vie. En plus d’un accompagnement, elle permet de conserver à l’abri des documents, photographies et récits des violences endurées.

Le projet est né d’une consultation citoyenne initiée en 2017 par Make.org. Grâce à la participation de plus de 400 000 personnes , elle a permis de récolter de nombreuses idées, et a motivé la construction d’un outil dédié aux victimes de violences. C’est la fédération France Victimes qui s’est emparée du projet et l’a concrétisé avec l’appui du gouvernement.

Quel est son fonctionnement ?

Mémo de Vie est en premier lieu un espace sécurisé sur lequel les victimes de violences peuvent s’exprimer sans crainte et trouver le soutien recherché. La plateforme libère la parole et peut garder en mémoire tout ce que l’utilisateur a souhaité confier. « Les victimes de violences conjugales ont beaucoup de mal à se souvenir de ce qu’elles vivent, et donc elles ont besoin de pouvoir retranscrire dans un espace sécurisé », a précisé Olivia Mons, la porte-parole de France Victimes. Elle souhaite ainsi que Mémo de Vie devienne une solution et un outil déterminant pour les victimes.

La plateforme est disponible sur tous les types de support (ordinateur, téléphone ou tablette) et dispose de quatre grandes fonctionnalités : un journal, un espace « Mes Documents », une rubrique « contacts » et une bibliothèque. Certaines d’entre elles sont accessibles sans création de compte.

Au sein du journal, l’utilisateur peut partager des fragments de son quotidien sous tous les formats (photographies, vidéos, audios, etc.). L’espace « Mes Documents » lui offre la garantie de conserver ses données en sécurité, afin de les retrouver plus tard et potentiellement les transmettre lors d’une enquête ou la réalisation d’une démarche. Dans la rubrique « contacts », des numéros d’urgence et d’accompagnement sont renseignés, tels que le 112 ou le 39 19 pour les femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles. Enfin, la bibliothèque donne accès à plusieurs articles sur différentes thématiques : le cyberharcèlement, l’accompagnement social, le dépôt de plainte, etc.

L’accent est mis sur la sécurité des utilisateurs. Ils ont la possibilité de quitter à tout moment et en une fraction de seconde le site en cliquant sur le bouton d’urgence « Vite, je quitte ».