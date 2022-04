Il faudra être courageux pour boire son café ou prendre son repas en terrasse en plein hiver. En effet, un décret paru au Journal officiel ce jeudi 31 mars interdit les terrasses chauffées . Pour rappel, cette mesure prévue dans la loi Climat et Résilience devait initialement s’appliquer lors de l’hiver 2021. Toutefois, l’interdiction qui concerne également la climatisation avait été reportée pour ne pas fragiliser davantage les restaurants, les bars et les cafés.

Chauffer l’extérieur ? « Un non-sens absolu » pour Emmanuelle Wargon

« Il me semble qu’en terme écologique, chauffer l’extérieur reste un non-sens absolu », avait expliqué Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État à la Transition écologique, lors de l’examen du texte de loi en mars 2021. « On parle d'un demi-million de tonnes de CO2 économisé par an, ce n'est pas anecdotique », avait-elle ajouté.

Pour être précis, en janvier 2020, l’association Négawatt avait sorti la calculatrice pour déterminer le bilan carbone des terrasses chauffées. L’exemple pris était celui d’une terrasse de 15 mètres de long et de 5 mètres de large. Si elle est équipée de 5 chauffages de type braseros allumés 14 heures par jour, elle émet 13,7 tonnes de CO2 entre mi-novembre et mi-mars. Cela équivaut à une grosse berline neuve qui fait le tour de la Terre 3 fois, précisait l’ingénieur dans son rapport.

Et si la même terrasse était chauffée pendant 14 heures chaque jour par 10 radiateurs électriques radiants infrarouges, la consommation électrique de mi-novembre à mi-mars serait de 25 200 kW, soit l’équivalent d’une consommation annuelle moyenne de 9 familles, indiquait le rapport.