Le chèque énergie donne un coup de pouce aux ménages modestes pour le paiement des factures d’électricité et de gaz. Année après année, ces dernières ne cessent d’augmenter, pesant de plus en plus lourd sur le budget des Français. Afin de réduire l’impact de la hausse des prix de l’énergie, Matignon a décidé de mettre en place une « aide sociale exceptionnelle de 100 euros supplémentaires » destinée aux foyers qui ont reçu leur chèque énergie.

Quel est le montant ?

Le montant du chèque énergie varie entre 48 et 277 euros, selon le RFR et la composition du foyer. Un simulateur existe et permet de déterminer si un foyer est éligible ou non à ce dispositif.