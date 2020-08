Par ailleurs, les « secteurs les plus touchés parmi les plus touchés conserveront jusqu’à la fin de l’année un accès à l’activité partielle », dans les conditions actuelles, a ajouté le Premier ministre. Il s’agit notamment des secteurs de la culture, du sport, de l’événementiel et du tourisme, particulièrement impactés par la crise sanitaire.

Chômage : une rentrée difficile malgré un répit en juillet

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, c’est-à-dire sans activité, inscrits à Pôle Emploi a baissé de 4,1 % au mois de juillet. Ils étaient 204 700 inscrits de moins en juin, 149 900 de moins en mai et 174 300 de moins en juillet.

Cependant, le taux de chômage demeure à un niveau élevé, après des hausses conséquentes liées aux semaines de confinement. Ainsi, on compte aujourd’hui en France 560 000 chômeurs de plus qu’à la fin du mois de février.

En revanche, si les demandeurs d’emploi en catégorie A ont été moins nombreux en juillet, ceux appartenant aux catégories B, qui effectuent moins de 78 heures de travail par mois, et ceux de catégorie C, qui effectuent plus de 78 heures, ont été 129 400 de plus durant le même mois. Ainsi, le nombre de chômeurs baisse, mais il est reporté sur des salariés ayant une activité réduite.

De plus, si le total de ces trois catégories baisse légèrement pour la première fois depuis mars, avec -0,7 %, il compte tout de même plus de 6 millions de personnes. D’après une enquête de la Dares, le chômage serait davantage lié à des annulations ou reports d’embauches qu’à des licenciements.

Selon cette même étude, les entreprises sont particulièrement indécises : 39 % d’entre elles ne se prononcent pas sur l’évolution de leurs effectifs. Le contexte actuel de reprise de l’épidémie risque de renforcer ces incertitudes.