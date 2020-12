C’est le hasard du calendrier et la question revient chaque année. Comment partir en vacances le plus longtemps possible en optimisant les jours fériés ? Même si les salariés n’ont pas pu pleinement en bénéficier, 2020 était une très belle année avec 60 jours de repos en posant 25 jours de congés payés. L’année 2021 sera un peu moins avantageuse. Mais en posant 30 jours, vous pourrez profiter de 61 jours de repos.



Ces jours fériés qui tombent à pic ou pas…

En 2021, il y aura la possibilité de faire deux fois le pont. En plus du traditionnel jeudi de l’Ascension, le 11 novembre tombe également un jeudi. On est bien loin de 2018 où les Français avaient pu faire six ponts.



D’autres jours fériés tombent à pic. L’année 2021 proposera quatre week-ends prolongés. Certes, c’est moins que 2020 (cinq week-ends de trois jours), mais personne ne va s’en priver. Ainsi le 1er janvier sera un vendredi. Et en plus du lundi de Pâques et du lundi de Pentecôte, le 1er novembre tombera aussi un lundi.



En revanche, l’année prochaine quatre jours fériés seront mal situés. C’est le double de 2020. Le 1er mai, le 8 mai et le 25 décembre tomberont un samedi et le 15 août sera un dimanche.