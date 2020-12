Une adresse mail spéciale pour envoyer son arrêt de travail. Une autre pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Une pour la téléconsultation. Une pour les demandes d’aide médicale d’État. Une pour les Français de retour de l’étranger et même un numéro de téléphone particulier pour prendre un rendez-vous. Voici le dispositif supplémentaire mis en place pendant cet acte II du confinement par la CPAM de l’Ariège . La Caisse primaire d’assurance maladie demande également aux assurés de créer un compte ameli car seulement 64,8 % ont en un.

Plus de 40 démarches sur le compte Ameli

Et c’est peut-être l’une des raisons de ce dispositif conçu pendant ce reconfinement. Car pour éviter la propagation du virus, les assurés sont invités à utiliser en priorité leur compte ameli. Et ceux qui n’en ont pas peuvent se sentir délaissé. En 2019, plus de 30 millions de personnes avaient ouvert un espace personnel, c’est 75 % des assurés sociaux du régime général. En tout, plus de 40 démarches peuvent y être réalisées. Ils peuvent suivre les remboursements santé, télécharger une attestation de droits, actualiser les informations personnelles, poser une question, etc.

La CPAM a également développé des services dématérialisés. Ainsi, pour permettre aux assurés d’obtenir des réponses rapides et fiables et de discuter en ligne, un forum a été créé. L’inscription est simple. Une adresse mail, un pseudo et un mot de passe suffisent pour poser sa question. Et pour consulter les contenus du forum, aucune inscription n’est requise. Le site de la CPAM a aussi une rubrique entièrement dédiée à l’épidémie de Covid-19, dont les informations sur les droits et les démarches sont régulièrement mises à jour.