Emmanuel Macron a pris la parole hier soir, presque un mois après le début du second confinement, pour annoncer les nouvelles mesures qui encadreront la vie des Français sur les semaines à venir. En plus de pouvoir passer les fêtes en famille, des assouplissements en matière de déplacements quotidiens sont prévus.

Vos promenades et activités sportives quotidiennes ne seront bientôt plus limitées à 1 km. À compter du samedi 28 novembre, les Français pourront se déplacer dans un rayon de 20 km , non plus pendant une heure seulement, mais bien 3 heures consécutives . Ils devront tout de même continuer à remplir l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case appropriée.

Les différents outils pour calculer le rayon de 20 km

Différents outils ont été conçus et permettent à la population de connaître avec précision le périmètre dans lequel il est possible de circuler.

Le site officiel : Géoportail

Le site Géoportail, mis en place par le gouvernement, propose aux utilisateurs de visualiser sur une carte la limite de déplacement. La fonctionnalité de calcul d’isochrones fait apparaître toutes les zones que vous pouvez atteindre, en voiture ou à pied, depuis votre domicile selon la durée et la distance indiquée. Il est donc particulièrement précis et tient compte des chemins et cours d’eau présents sur votre trajet. Très utilisé en cette période, il a été mis à jour après l’allocution du président de la République.

Sa prise en main est simple : il suffit tout d’abord de se rendre sur le site et d’entrer le nom de votre commune. Une carte apparaîtra ensuite accompagnée de divers outils situés à gauche de l’écran. Il ne vous reste plus qu’à entrer votre adresse, sélectionner « calculer une distance isochrone », puis inscrire le temps de trajet envisagé.

De multiples cartes interactives en ligne

De multiples autres sites, à la fois fiables et pratiques, sont disponibles. Ils se composent généralement d’une carte interactive et d’une simple barre de recherche. Esri France, qui est à l’origine du Système d’Information Géographique (SIG), vient également d’actualiser les paramètres, afin d’agrandir le périmètre de confinement. Parmi les autres outils cartographiques, carte-sortie-confinement.fr, CalcMaps ou encore Bilancoronavirus, font partie des plus appréciés et des plus simples d’utilisation.

Une petite originalité est intégrée à l’application CovidRadius, lancée en mars dernier. En plus d’indiquer le périmètre de sortie, elle peut faire vibrer votre téléphone ou envoyer un signal sonore, à condition d’activer la géolocalisation, pour vous prévenir lorsque vous franchissez la limite.

Bien d’autres outils sont accessibles en ligne ou au téléchargement, à vous de trouver celui qui vous convient le mieux.