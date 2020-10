Il ne vous a pas échappé que la pandémie ou le réchauffement climatique remettent en cause notre rapport à notre chère planète. La loi Énergie et Climat du 8 novembre 2019 est venue entériner une volonté politique d’enrayer le phénomène.

Votre consommation d’énergie est un levier d’amélioration non négligeable sur laquelle vous n’avez pas toujours une visibilité suffisante. Le gouvernement a décidé d’y remédier en renforçant votre information à travers un nouveau décret d’application n° 2020-886, paru au journal officiel du 21 juillet 2020 et relatif aux modalités d’accès aux informations de consommation et de facturation dans les immeubles disposant de compteurs individualisés ou raccordés à un réseau de chaleur. L’application des modalités exposées entre en vigueur au 25 octobre prochain.