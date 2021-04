Une nouvelle accélération de la campagne vaccinale

La France a franchi le cap des 10 millions de primo-vaccinés et plus de 60 % des personnes de plus de 75 ans ont reçu au moins une première dose de vaccin. Afin d’accélérer la campagne, le gouvernement a décidé d’élargir la vaccination en intégrant désormais tous les plus de 55 ans sans conditions. Ces derniers pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner avec AstraZeneca, réservé aux plus de 55 ans après l’apparition de très rares cas de thrombose, ou le nouvel arrivant : le vaccin Janssen. Les patients éligibles doivent se tourner non pas vers un centre de vaccination, mais leur médecin généraliste ou une pharmacie. Différentes plateformes (Doctolib, Maiia, Keldoc) et outils (Vite Ma Dose, Covidliste) sont disponibles pour vous aider à décrocher un rendez-vous.

À partir du 16 avril, tous les plus de 60 ans pourront se faire vacciner avec Pfizer ou Moderna, a également confirmé le ministre de la Santé.