5e vague : le nombre d’hospitalisations devrait poursuivre sa hausse

Car depuis quelques semaines, la situation sanitaire en France, liée au variant Delta et à l’arrivée du variant Omicron, ne cesse de se dégrader.

Et comme le rappelle le Conseil scientifique, « sans baisse des taux de transmission », le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital pourrait être « supérieur à 2 000 par jour », soit autant que le niveau observé à l’automne 2020 lors de la 2e vague.

De plus, les experts notent que cette vague « pourrait être nettement plus conséquente » si les « doses de rappel n’étaient pas suffisamment acceptées et effectuées d’ici fin janvier 2022 ». Ainsi, selon eux, une baisse 10 % des taux de transmission réduirait le pic d’admissions dans les hôpitaux de 40 %.