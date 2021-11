La 3e dose bientôt généralisée à tous les majeurs ?

Selon Le Parisien, l’une des mesures qui pourraient être retenues est de généraliser la 3e dose à tous les majeurs.

Car à l’heure actuelle, cette dose de rappel concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes immunodéprimées et leurs proches qui ont plus de 18 ans, celles à très haut risque de forme grave, les pompiers, les professionnels de santé, les aides à domicile qui interviennent auprès de patients vulnérables ainsi que les salariés du secteur de la santé ou médico-social.

Puis, comme l’avait annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution, les personnes qui ont entre 50 et 64 ans seront éligibles à cette 3e dose à partir du 1er décembre.

Et alors qu’Olivier Véran, le ministre de la Santé, a indiqué dans un message posté ce vendredi 19 novembre sur Twitter que « l’élargissement du rappel aux moins de 50 ans sera étudié prochainement », la Haute autorité de santé (HAS) a publié le même jour un avis recommandant d’administrer cette nouvelle dose aux personnes de 40 ans et plus.

À la suite de l’avis de la @HAS_sante, le rappel vaccinal contre le Covid sera bien ouvert aux personnes âgées de 50 ans et plus dès début décembre comme annoncé par le président de la République.

L’élargissement du rappel aux moins de 50 ans sera étudié prochainement. — Olivier Véran (@olivierveran) November 19, 2021

Reste à savoir si, comme lors des précédentes décisions, l’exécutif va suivre l’avis de la HAS. D’ailleurs, le gouvernement pourrait prochainement saisir la Haute autorité de santé et le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale pour connaître leur avis sur un élargissement du rappel à tous les 18 ans et plus.