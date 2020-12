« Il y aura un avant et un après RE 2020 dans le monde de la construction. » C’est par ces mots que Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique a présenté les nouvelles normes de réglementation environnementale pour les bâtiments neufs qui seront mis en place dès l’été 2021. Et c’est vrai que c’est un grand bouleversement pour le secteur : le chauffage au gaz va être interdit .

Le chauffage au gaz quasiment interdit en 2024 pour les logements collectifs

Mais que dit précisément le texte ? À partir de l’été prochain, un seuil maximal d’émissions de gaz à effet de serre des consommations d’énergie sera instauré pour toutes les nouvelles constructions. Pour les maisons, il sera fixé à 4 kg CO2/m²/an, excluant de fait le chauffage au gaz. En revanche, pour les logements collectifs, la transition sera plus progressive. L’année prochaine, le seuil sera fixé à 14 kg CO2/m²/an, avec la possibilité d’une mise en place du chauffage au gaz sous certaines conditions. Puis, dès 2024 il sera ramené à 6 kg CO2/m²/an et son installation ne sera quasiment plus possible.

C’est un grand virage que devront prendre les professionnels du bâtiment et de l’électricité. Car si les résidences chauffées au gaz représentent moins de la moitié du parc français, ce type de chauffage est installé dans les 3/4 des logements collectifs construits actuellement dans notre pays. Et comme la Suède ou les Pays-Bas avant elle, la France veut se passer du gaz dans les bâtiments neufs.