Des coupures d’électricité locales

Des coupures d’électricité locales sont à prévoir, mais seulement en cas de grosses vagues de froid. Elles seront bien circonscrites et gérées d’après Barbara Pompili. Par contre, si les températures restent dans les normales de saison, le réseau électrique ne devrait rencontrer aucune défaillance.

Que se passera-t-il lors d’une grosse vague de froid ?

L’équilibre du réseau électrique ne sera pas garanti. Et pour le soulager, des coupures locales et temporaires deviendront nécessaires. Les premiers acteurs concernés seront les entreprises volontaires particulièrement consommatrices, sous contrat avec le gouvernement, qui devront arrêter leur production. Si ces coupures se révèlent insuffisantes, les foyers et autres entreprises, ici et là, seront alors privés de courant pendant un court laps de temps.

Selon le gestionnaire du RTE (Réseau de transport d’électricité), une vigilance accrue reste de rigueur pour l’hiver 2020-2021, en particulier à partir du mois de janvier. En effet, aucune vague de froid n’est pour l’instant attendue pendant les mois de novembre et décembre. De plus, des réacteurs mis à l’arrêt cet été, afin d’anticiper les besoins de l’hiver, recommenceront leur activité le mois prochain. Ce sont les mois suivants, janvier et février, qui font l’objet d’une grande incertitude.

Vous souhaitez surveiller la consommation d’électricité de votre région, utilisez l'outil en ligne Écowatt.