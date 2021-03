L’huile d’olive est un produit adoré des Français qui chaque année consomment environ 1,5 litres par personne. En France, 70 % des huiles d’olive sont commercialisées par la grande distribution. Dans le cadre d’un contrôle annuel obligatoire, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté de nombreux défauts d’étiquetage et de qualité.

Un quart des huiles d’olive commercialisées en France sont conformes

Pour assurer aux consommateurs les qualités nutritionnelles et gustatives de l’huile d’olive, celle-ci doit répondre à un certain nombre d’obligations réglementaires européennes avant d’être commercialisée. Les conditions de conservation et de stockage des huiles sont vérifiées, ainsi que les mentions obligatoires sur l’étiquetage des bouteilles. Tous les pays de l’UE sont concernés par un plan de contrôle annuel.

En France, c’est la DGCCRF qui se charge de cette enquête sur l’huile d’olive. Récemment, les agents ont contrôlé 227 établissements et ont constaté de nombreuses anomalies chez 40 % d’entre eux. La majorité des manquements concernent la vente directe d’huile d’olive sur les marchés ou sur Internet.

Le Service commun des laboratoires (SCL) a procédé à une analyse de 126 échantillons d’huiles d’olive. Les résultats des tests organoleptiques et physico-chimiques ont été comparés aux étiquettes des bouteilles. Les résultats indiquent que 49 % des huiles d’olive commercialisées en France ne sont pas conformes et 25,5 % d’entre elles doivent encore être surveillées.