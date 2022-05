Si certains risquent d’être surpris, l’indisponibilité sera momentanée . Il faudra patienter tout au plus 4 heures avant de pouvoir accéder de nouveau à votre compte personnel. À travers ce message d'information, la CAF invite les allocataires dont la demande est urgente à anticiper en se connectant les jours précédents. Ils ne pourront également pas se rabattre sur le numéro gratuit, le 3230 , puisque les conseillers sont joignables du lundi au vendredi, de 9h à 16h30.

Pour réduire l’impact sur les Français souhaitant ce matin-là demander une prestation ou consulter le dernier versement, la CAF avertit dès à présent ses allocataires par le biais du message suivant : « L’Espace Mon Compte sera indisponible, en raison d’une opération de maintenance, le samedi 14 mai de 8h00 à 12h00. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée ». Celui-ci apparaît sur la page de connexion .

Le site de la CAF s’apprête à faire peau neuve

Le site de la CAF fait régulièrement l’objet de maintenances lui permettant d’effectuer des mises à jour. Ces dernières ont pour but d’améliorer la navigation des allocataires et de mieux répondre à leurs besoins. Dans cette optique, le site caf.fr s’apprête à faire peau neuve dans les jours à venir. Parmi les nouveautés, on retrouvera notamment une page d’accueil transfigurée avec :

un graphisme repensé ;

une navigation plus fluide ;

une rubrique « aides et démarches » répertoriant toutes les informations utiles sur le sujet ;

des contenus organisés par thème (vie personnelle, vie professionnelle, logement, handicap, accident de vie).

La connexion à l’espace Mon Compte CAF, quant à elle, n’évoluera pas. Pour rappel, elle ne se fait plus par l’intermédiaire du numéro d’allocataire, mais bien du numéro de sécurité sociale à 13 chiffres. Ce changement dans la connexion aux services avait entraîné alors de multiples bugs que les internautes s’étaient empressés de rapporter sur les réseaux sociaux. Certains avaient indiqué que leur espace était indisponible, tandis que d’autres tombaient par erreur sur le compte d’un inconnu.