La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mis fin à la guerre du camembert et tranché en faveur des producteurs normands. En conséquence, l’année 2021 commence avec la disparition de certaines étiquettes sur les camemberts industriels. Pourquoi un tel conflit ?

Quand petits producteurs et gros industriels s’affrontent

En 1996, les camemberts « de Normandie » ont obtenu l’appellation d’origine protégée (AOP). Caractérisée par un macaron rouge et jaune sur les produits, elle est synonyme de reconnaissance du savoir-faire et du goût. En effet, les camemberts dits « de Normandie » respectent un cahier des charges précis : fabrication à partir de lait cru moulé à la louche, 50 % de vaches de race normande dans les troupeaux installés sur une aire géographique délimitée. A contrario, les industriels n’obéissent à aucune contrainte de fabrication et dispose librement de la mention « Fabriqué en Normandie ».

Afin de développer la notoriété du camembert, producteurs et industriels tentent de nouer un accord en 2018 pour créer une grande AOP régionale. L’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) joue le rôle du médiateur. L’entente s’avère difficile et le projet se solde par un compromis : les producteurs acceptent d’ajouter du lait pasteurisé dans la fabrication, et les industriels s’engagent à posséder au moins 30 % de vaches de race normande dans leurs troupeaux.

Nouveau rebondissement deux ans plus tard, les producteurs AOP reviennent au front pour finalement rejeter le compromis et le nouveau cahier des charges. L’AOP normande ne verra jamais le jour.

Après des années de conflit, les uns défendant un savoir-faire et les autres la mention « Fabriqué en Normandie », la DGCCRF décide de mettre fin à la guerre.