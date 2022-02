Le premier critère est le nombre de patients Covid en réanimation : il doit en avoir aux alentours de 1 500. À titre de comparaison, plus de 2 900 personnes se trouvent aujourd’hui en soins critiques. Toutefois, au « rythme actuel », cet objectif devrait être atteint « dans 2 ou 3 semaines », a précisé Olivier Véran.

Le deuxième indicateur est la « dynamique épidémique ». Il faut que le facteur R de reproduction du virus, qui permet de connaître le nombre de personnes que contamine un malade, soit « durablement inférieur à 1 », a expliqué le ministre de la Santé. Autrement dit, il faut que l’on soit sur « une pente décroissante ».

Enfin, il faudrait aussi un taux d’incidence entre 300 et 500 au maximum. Selon Santé publique France, en date du 19 février, le taux d’incidence était de 845,1 cas pour 100 000 habitants. « Je pense qu’on l’atteindra d’ici 2 à 3 semaines maxi, ce qui est une bonne nouvelle », a indiqué Olivier Véran.

