Trouvez facilement les produits frais et locaux près de chez vous grâce à la nouvelle plateforme fraiselocal.fr mise en place par le gouvernement. Plus de 8 000 exploitants agricoles y sont déjà recensés.

La pandémie est venue bousculer les habitudes des consommateurs. Elle a mis en évidence les effets néfastes des filières agroalimentaires industrielles sur leur santé et celle de la planète. Les consommateurs se sont « réveillés » et le monde de l’agriculture s’est retrouvé mis en lumière à travers la question de la sécurité alimentaire tant sur le plan sanitaire que celui de la disponibilité.

Du local, du bio...comprendre ce que l’on achète ! Pour répondre à cette attente grandissante et exacerbée par la crise sanitaire, le gouvernement a décidé d’être le promoteur d’une nouvelle plateforme pour promouvoir la vente directe et locale de produits frais : Fraisetlocal. Depuis le mardi 12 janvier 2021, cette plateforme référence les producteurs de produits frais et les points de vente. Ainsi pour un produit demandé dans une zone géographique, vous obtenez une carte des opportunités, sous forme de pastilles : rose pour les producteurs, vert pour les points de vente. Ce concept vise à éclairer le consommateur sur le paysage agroalimentaire français. Lancée dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et les Chambres d’agriculture, cette plateforme compte déjà 8 000 exploitations ou points de vente sur le territoire métropolitain et outre-mer.