La location d’un local commercial est, comme toute location, soumise à un état des lieux d’entrée et de sortie. S’il est fortement conseillé dans le cadre d’un logement, il est désormais obligatoire pour la signature d’un bail commercial . Il a pour but d’assurer la protection des deux parties lors d’un désaccord lié à une dégradation.

L'état des lieux d'un local commercial est rédigé de façon à faciliter la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.

La règlementation prévue par la loi Pinel

Selon l’article L.145-40-1 du Code de Commerce, l’état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. Il fait ainsi l’objet d’un accord amiable entre les deux parties présentes sur les lieux. Un tiers peut également être désigné et se substituer au bailleur ou au locataire. Une mésentente aboutit à l’intervention d’un huissier, qui facture sa prestation.

L’état des lieux doit être effectué au plus tard lors de la prise de possession des locaux, mais il est plus généralement réalisé au moment de la remise des clés. Imposé à la fin du bail, il l’est également lors de la cession du droit au bail, du fonds de commerce et lors d’une donation.

Lorsque l’état des lieux n’est pas réalisé, le local est présumé reçu en bon état par le locataire. Le bailleur ne dispose alors d’aucune protection juridique et ne sera pas en mesure de réclamer des réparations pour les dommages causés.