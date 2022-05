Et en rémunération nette, cela fait désormais au minimum 2,34 € de l’heure pour une nounou qui est employée par des particuliers vivant dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et en Moselle et 2,38 € de l’heure pour les assistantes maternelles employées dans les autres départements de France métropolitaine.

Le plafond de rémunération journalière maximale et les indemnités d’entretien évoluent également

Autre évolution liée à l’augmentation du SMIC : celui du plafond de rémunération journalière maximale. Car pour bénéficier du complément de libre choix du mode de garde, c’est-à-dire de la prise en charge par la CAF d’une partie de la rémunération de la nounou, le salaire journalier de l’assistante maternelle ne doit pas dépasser un certain plafond.

Ainsi, depuis le 1er mai, la limite journalière est fixée à 54,25 € brut, soit 41,63 € net en Moselle, dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin et 42,34 € net dans les autres départements métropolitains. À titre de comparaison, depuis le 1er janvier, ce n’était pas plus de 40,46 € net dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et en Moselle et de 41,25 € net dans les autres départements.



Enfin, le montant minimal d’indemnité d’entretien a également grimpé depuis le 1er mai. Désormais pour 9 heures d’accueil de l’enfant, c’est au minimum 3,48 € par jour et par enfant, contre 3,39 € depuis le 1er janvier. Un montant qui peut être proratisé en fonction du nombre d’heures, mais qui ne peut pas être inférieur à 2,65 € par jour et par enfant.