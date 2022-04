La campagne de déclaration d’impôt démarre ce jeudi 7 avril pour tous les contribuables français. Malgré l’instauration du prélèvement à la source, cette déclaration demeure obligatoire et doit se faire en ligne, sauf exception. Quelles sont les dates limites pour transmettre la déclaration de revenus 2022 ? Comment la remplir ? Qui bénéficie de la déclaration automatique ? Le point sur vos questions.

Vous déclarez vos revenus pour la première fois en 2022 ? Pour en savoir plus sur la procédure, consultez notre article dédié à la première déclaration d’impôt 2022 .

La plupart des contribuables doivent déclarer leurs revenus en ligne en se rendant sur leur espace particulier. Il faut savoir que l’administration fiscale préremplit votre déclaration à l’aide des informations dont elle dispose (composition du foyer, salaires, retraites, etc.). Il sera donc nécessaire de vérifier l’exactitude de ces éléments et de les corriger au besoin.

Quelles sont les nouveautés à connaître en 2022 ?

Comme chaque année, plusieurs changements sont à noter pour la déclaration de revenus. Le barème kilométrique est notamment revalorisé de 10 % afin de tenir compte de la hausse des prix des carburants. En outre, les frais de télétravail restent exonérés dans la limite de 2,5 € par jour, 55 € par mois et 580 € par an. Du côté des crédits d’impôt, les contribuables peuvent bénéficier d’un avantage fiscal pour l’installation d’une borne de recharge de voiture électrique (75 % du montant de la dépense dans la limite de 300 €) et pour un premier abonnement à un titre de presse (30 % du coût de l’abonnement).

Bon à savoir : en cas de difficultés avec votre déclaration d’impôt 2022, consultez la page dédiée sur le site des impôts : « Tout savoir sur votre déclaration de revenus en 2022 ». Les contribuables peuvent y trouver la réponse à toutes leurs questions.